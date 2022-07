PSG : sa forme, son ambition, l’ambiance du groupe… Pablo Sarabia dit tout !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : un invité surprise pour l'après Pochettino ?

Pablo Sarabia retrouve le PSG, un an après. L’ailier espagnol revient d’une saison en prêt du côté du Sporting Portugal où il a été le meilleur joueur de l’effectif. À 30 ans, il pourrait avoir une belle carte à jouer cette saison, sous les ordres de Christophe Galtier, juste avant la Coupe du Monde. Présent pour la tournée du club au Japon, il revient sur sa forme et son ambition avec Paris, un entretien accordé à l’AFP.

Sa forme

« J’ai continué à beaucoup progresser en tant que joueur et en ce moment je sens que je suis dans la meilleure période de ma carrière, avec beaucoup de confiance. La saison dernière, j’ai atteint mon objectif qui était de me sentir bien, de continuer à grandir »

Ses ambitions

« Il était clair pour moi que je voulais rentrer à la maison et je suis très content d’être ici, d’avoir fait mon travail et de pouvoir continuer à progresser. Je pense que je peux apporter des choses, du travail, de l’enthousiasme, des buts, des passes décisives. Tout le monde sera nécessaire, donc je serai prêt pour cela »

L’ambiance du groupe

« Il faut construire un bon groupe, laisser de côté les individualités car le plus important c’est le collectif. On le voit chaque année, les équipes qui sont les plus soudées, qui font plus de choses ensemble, qui sont préparées à affronter les mauvais moments d’une saison, sont celles qui finissent par gagner des titres »