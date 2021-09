PSG : salaire astronomique pour Messi, coup dur pour Mbappé ?

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Lionel Messi va coûter une petite fortune au PSG. Dans son édition du jour, L’Équipe donne les détails du salaire de l’attaquant argentin et affirme qu’il perçoit 30 millions d’euros net par saison et n’a pas touché de prime à la signature.

Pour compenser, il bénéficie d’une prime de fidélité. Elle s’établit à 15 M€ brut annuels, soit environ 10 M€ net, et lui sera versée s’il honore sa deuxième année de contrat la saison prochaine dans la capitale et sa troisième année optionnelle. Le natif de Rosario, s’il dispute bien trois saisons dans la capitale, gagnera donc 30 M€ en 2021-2022, puis 40 M€ les deux suivantes pour un total de 110 M€ sur trois ans. Ces émoluments ne tiennent pas compte des primes collectives d’objectifs et de résultats notamment.

Mbappé très incertain face à l’OL

En rejoignant le PSG, Messi va jouir d’un salaire identique à celui qu’il aurait eu au FC Barcelone s’il avait pu y rester. Les saisons passées, il empochait 61 millions d’euros par an et avait consenti une baisse de salaire de 50 %, afin de toucher environ 30 M€. Sans surenchérir sur le salaire de base mais en faisant preuve d’imagination, le PSG a donc su bondir sur l’occasion et s’offrir le meilleur joueur du monde.

Par ailleurs, le quotidien sportif évoque le choc de demain entre le PSG et l’OL et affirme que Kylian Mbappé est de plus en plus incertain Sorti à la 51e minute mercredi à Bruges (1-1), l’attaquant du PSG souffre encore du coup reçu à l’avant du pied. Hier, son état n’avait pas beaucoup évolué. Il attendait de voir cet hématome dégonflé (l’absence de fracture a été actée) pour déterminer sa possible participation au choc face à l’OL. Une décision devrait être prise aujourd’hui ou demain au plus tard. Angel Di Maria pourrait le suppléer face aux Gones.

