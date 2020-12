PSG : salaire, date d’arrivée, staff... les derniers détails sur Pochettino dévoilés

L'arrivée de Mauricio Pochettino commence à prendre forme au PSG. Alors que celle-ci n’a pas encore été officialisée par le club, L’Équipe annonce ce mardi que le futur entraîneur parisien travaille déjà sur la programmation de ses premières semaines sur le banc du club de la capitale ! Selon Le Parisien, l’annonce de son arrivée à Paris est imminente alors que le club s’est déjà entendu avec Thomas Tuchel sur des indemnités de départ de l’ordre de 7,5 millions d’euros.

Pochettino gagnera moins que Tuchel

« Mauricio Pochettino sera en action au centre Ooredoo au milieu de ses nouveaux joueurs le dimanche 3 janvier », peut-on lire dans le journal francilien. Par ailleurs, ce dernier nous apprend que l’ancien entraîneur de Tottenham devrait percevoir un salaire un peu moins important que son prédécesseur, qui émargeait à 625. 000 € brut par mois avec différents bonus.

En revanche, il devrait pouvoir s’entourer de ses adjoints historiques Miguel D’Agostino et Jesus Pérez, ainsi que de son fils Sebastiano pour gérer des aspects de la préparation physique. On sait aussi que Pochettino est resté proche d’Antonio Jimenez, entraîneur des gardiens, et qu’il n’a pas encore pris langue avec ses nouveaux joueurs. Pour cela, il doit attendre sa nomination officielle au PSG... qui ne devrait plus tarder.