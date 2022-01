PSG - Brest : coup dur de dernière minute lié au Covid-19 pour Pochettino

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

L'information est tombée ce midi : Keylor Navas ne sera pas présent cet après-midi pour la réception du Stade Brestois. Le gardien costaricain du PSG est forfait car il a été déclaré positif au covid. Le jeune Lucas Lavallee a été appelé pour jouer les doublures, Gianluigi Donnarumma étant appelé à être titulaire face aux Bretons.