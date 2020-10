PSG – SCO Angers (6-1) : calmé après Reims, Tuchel ne se mouille pas sur le Mercato

Apaisé par la victoire du PSG face au SCO Angers (6-1), Thomas Tuchel était beaucoup plus calme que la semaine passée après la victoire sur la pelouse du Stade de Reims. « J'étais frustré avec l'efficacité qui a manqué à Reims. Aujourd'hui, on s'est encore créé beaucoup d'occasions mais le timming et l'agressivité étaient meilleurs », a commenté le coach francilien au micro de Téléfoot à l'issue du match.

Lancé sur les derniers jours du Mercato et la possibilité de voir des recrues débarquer, l'Allemand s'est montré largement plus évasif : « J'ai parlé beaucoup de cette chose (…) On ne va jamais arrêter de pousser et de croire qu'on peut faire de grandes choses. Il reste quelques jours. On analysera après. Au moins un renfort ? Je ne sais pas. On doit attendre ».