PSG - SCO d'Angers (5-0) : le message fort d'Icardi après son triplé

Annoncé sur le départ à l'intersaison, lui qui souhaiterait retourner en Italie, Mauro Icardi a montré en quatre jours qu'il était très impliqué dans la fin de saison du PSG. Dimanche, il a inscrit le but de la victoire sur l'AS Saint-Etienne (3-2) au bout du bout des arrêts de jeu (97e) et ce mercredi, il a marqué trois buts contre le SCO d'Angers (5-0) en quarts de finale de la Coupe de France.

"On doit tous être prêts pour jouer"

L'ancien Intériste a fait part de sa joie au micro d'Eurosport 2 et expliqué que tout le groupe parisien était concerné en cette fin de saison où le PSG court toujours sur trois tableaux : “L’équipe a fait une très bonne partie. On s’est préparé de la meilleure façon pour gagner et aller en demi-finale et on l’a fait".

"On a une équipe, on doit tous être prêts pour jouer. On doit se donner à fond à l’entraînement chaque jour pour jouer le week-end, la Coupe et la Ligue des champions. Ça, c’est la force de l’équipe. Tous sont prêts quand on fait appel à eux. Mon but contre Saint-Etienne était très important parce que l’on avait besoin de gagner pour continuer à lutter pour le titre. Ce but était important pour moi très important avec ma longue absence après la blessure. C’est très important pour la confiance. Il faut continuer à aller de l’avant et aller en finale de la meilleure façon possible.“