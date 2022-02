PSG : Sergio Agüero annonce un boycott des médias français... à cause de Messi !

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

S'il a été contraint d'arrêter sa carrière au FC Barcelone du fait d'une arythmie cardiaque, Sergio Agüero (34 ans) n'a clairement pas coupé avec le monde du football. Désormais consultant pour TyC Sports en Argentine, le Kun a été un spectateur assidu du match PSG – Real Madrid (1-0) de mardi soir... Et il n'a pas apprécié de voir son ami Lionel Messi chahuté par la presse française pour avoir manqué un penalty.

Agüero : « Les médias français ? Ce sont des idiots »

Estimant que le bilan de Messi au PSG était loin d'être infâmant et qu'il a plutôt été bon contre les Merengue, Sergio Agüero s'en est pris de manière assez virulente aux médias français, annonçant un boycott de ces derniers pour protester.

« Ce penalty de Leo, la p… de sa mère. Surtout que Leo a bien joué. Je ne dis pas ça parce que je suis son ami, mais parce qu'il a bien joué. Il était bien et très actif. Les magazines et les journaux français l'ont tué. Ce sont des idiots. J’avais un entretien prévu avec un magazine français, mais j’ai dit : « non, je soutiens Leo Messi ». Stop », a lâché l'ancien joueur de Manchester City, remonté.

¡SE ENOJÓ EL KUNI CON LOS FRANCESES!



"El penal de Leo, la CDSM. Encima jugó re cheto. Los diarios lo mataron, son re giles. Tenía una entrevista con una revista de Francia. Agarré y dije: 'No, porque aguante Lio Messi'. CORTA". pic.twitter.com/aFOrAZPPfN — TyC Sports (@TyCSports) February 17, 2022