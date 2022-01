PSG : Sergio Ramos à nouveau blessé, inquiétude pour le choc contre le Real Madrid

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

S'il était attendu que Sergio Ramos enchaîne une deuxième rencontre de suite dans la peau d'un titulaire lors de PSG – Nice ce lundi soir en huitièmes de finale de Coupe de France, un nouveau coup dur a frappé l'ancien défenseur du Real Madrid. Un pépin inquiétant dans l'optique du choc face aux Merengue le 15 février prochain.

En effet, le défenseur Espagnol (35 ans) a écourté l'entraînement de vendredi après-midi au centre Ooredoo... et il n'était toujours pas revenu sur le pré pour l'entraînement collectif de ce samedi. Selon Le Parisien, Sergio Ramos a ressenti une gêne musculaire et sa présence est plus que compromise pour lundi... sans que l'on sache la teneur réelle de ce souci.

Le point médical du PSG, qui aura lieu demain avant la conférence de presse de Mauricio Pochettino, est déjà très attendu...