PSG : Sergio Ramos définitivement déclassé en sélection espagnole ?

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Blessé depuis de longs mois, Sergio Ramos n'a pas encore repris la compétition avec le PSG... Et son avenir en sélection espagnol est également très incertain. Fort de 180 capes avec la Roja, l'ancien capitaine du Real Madrid a récemment manqué l'Euro et est encore absent du Final Four de la Ligue des Nations.

Remplacé en défense et au niveau du brassard

Lancé sur la possibilité de faire appel à Sergio Ramos lorsque ce dernier serait remis, Luis Enrique a même botté en touche la semaine passée : « Qui peut prédire le futur ? Je crois qu'il vaut mieux que je m'en tienne à ce que je dis toujours : je ne parle pas des joueurs qui ne sont pas convoqués ».

S'il a marqué l'histoire de l'équipe d'Espagne et du Real, l'Andalou ne manque pas forcément à la Roja aujourd'hui. Au contraire même. Comme le rapporte L'Equipe, Sergio Ramos a même déjà été remplacé par la naturalisation du français Aymeric Laporte (27 ans) en mai dernier ainsi que les éclosions de Pau Torres (24 ans) et Eric Garcia (20 ans). Même au niveau du brassard, Luis Enrique n'a eu aucun mal à compenser l'absence du néo-Parisien en confiant le capitanat à un autre taulier, « made in » Barça celui-là : Sergio Busquets.