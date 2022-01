PSG : Sergio Ramos prépare déjà une étonnante reconversion

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Arrivé l'été dernier au PSG avec un contrat de deux ans en poche, Sergio Ramos (35 ans) a bien conscience qu'il est plus proche de la fin de sa carrière que du début. Il y a quelques jours, dans une vidéo promotionnelle du PSG pour Qatar Airways, l'ancien capitaine du Real Madrid a évoqué cet excitant projet, peut-être le dernier de sa carrière : «C’est un projet sportif unique, j’ai beaucoup profité en famille, avec mon frère lors des premiers jours. Il fallait du temps pour nous adapter, notamment au niveau scolaire et dans la recherche d’une nouvelle maison. Et puis je suis optimiste et j’aime les défis».

Sergio Ramos dans les pas... de Shakira

De nouveaux défis, l'Andalou s'en est aussi fixé à titre personnel, lui qui est désireux d'imiter Madame Piqué, Shakira, en se lançant à fond dans la chanson. D'après la presse espagnole, Sergio Ramos a en effet prévu d'enregistrer un single avec le groupe Los Yakis dont il sera le chanteur. « Nous avons la chanson car nous l'avons écrite exprès pour Sergio. Il aime ça et tout ce qu'il y a à faire est de fixer une date », a fait savoir Yaki, le leader du groupe, dans un entretien au portail Vanitatis.

Proche de ce groupe, qu'il a rencontré au travers des réseaux sociaux, Sergio Ramos n'est pas un novice derrière les micros. Grand amateur de flamenco, l'ancien capitaine de la Roja avait déjà enregistré une chanson il y a quatre ans avec l'artiste Demarco Flamenco (« Otra estrella en tu corazon ») pour la Coupe du Monde en Russie.