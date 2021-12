PSG : Sergio Ramos rattrape sa boulette avec le Parc des Princes

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Quand on a l'expérience de Sergio Ramos (35 ans) et quand on est entouré d'experts en communication comme lui, on sait retourner les situations les plus improbables. Comme par exemple cette séquence incroyable diffusée par le PSG à son arrivée en France, quand l'Espagnol avait confondu le Stade de France et sa structure en acier avec le Parc des Princes, enceinte tout en béton…

Pour se faire pardonner, l'Andalou qui n'a joué qu'un seul match depuis le début de la saison a fait un joli compliment sur l'ambiance de l'enceinte de la Porte de Saint-Cloud. Invité à la décrire en un mot, il a choisi "Impressionnant". Sa présentation en août avec Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Georgino Wijnaldum et Achraf Hakimi, quand les cinq recrues avaient été présentées avant PSG-Strasbourg, l'a visiblement marqué.