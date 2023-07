PSG : Sergio Rico sort du silence !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Sergio Rico va mieux. Sur Instagram, le gardien espagnol du PSG, plongé dans le coma 19 jours, a tenu à rassurer tout son monde, ce dimanche.

« Je m'améliore de jour en jour »

« Je continue à travailler sur ma rééducation et je m'améliore de jour en jour. Je me sens très chanceux», a-t-il confié. Avant de remercier ses supporters... « Je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont témoigné et envoyé leur amour en ces jours difficiles. Encore une fois, je vous remercie tous et j'espère vous revoir bientôt. »

