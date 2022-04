PSG : ses débuts, le Real Madrid, Mbappé… Hakimi se confie avant le Classico

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Sa saison avec Paris

« Ce n’est pas une saison facile parce que notre objectif était d’aller le plus loin possible et gagner la Ligue des Champions. Mais bon, c’est une première saison, il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Il me fallait un temps d’adaptation, comme à eux surtout pour comprendre comment chacun joue. Il n’y a pas de pression à avoir, on a des responsabilités en portant le maillot du PSG. Il faut faire preuve de courage pour jouer ici. Mais quand tu joues avec de très grands joueurs, tu progresses, ça te rend meilleur. »

Le Classico

« Je sais qu’il y a une attente particulière, différente. Il y a beaucoup de rivalité. Je l’ai vécu là-bas à l’aller. Là je vais le vivre à la maison. C’est un match qui peut pratiquement décider du sort du championnat. Nos supporters méritent cette victoire et ce dixième titre de champion de France. La vérité c’est que nous avons passé quelques semaines un peu pourries. Eux bien sûr, mais nous aussi. Ce n’est pas facile quand tes supporters ne te soutiennent pas. Je crois que gagner est la meilleure chose que l’on puisse faire pour qu’il nous encourage à nouveau jusqu’à la fin de la saison. »

Sa relation avec Mbappé

« Ma relation avec Mbappé ? Ça a été spontané. Depuis le jour où je suis arrivé, quand tu rencontres quelqu’un comme lui, de ton âge, avec la même personnalité, le même caractère. Nous sommes deux gamins. Tout est fluide, c’est naturel. C’est facile de jouer avec un joueur comme ça, de lui donner le ballon en sachant qu’il va faire la différence, qu’il peut marquer un, deux ou trois buts et décider du sort d’un match comme il le fait cette saison. C’est un plaisir de l’avoir à mes côtés. Il fait partie des meilleurs joueurs du monde et surtout c’est mon ami. J’ai envie qu’il reste ici pour que l’on profite. Oui, il le sait que je veux le voir rester. Je lui souhaite surtout le meilleur. C’est lui qui décidera selon ce qu’il estime être le meilleur pour sa carrière et je le soutiendrai. »

La défaite contre Madrid

« C’est difficile de digérer. Même ces derniers jours, de voir les matchs de Ligue des champions et se rendre compte que nous sommes éliminés. Nous avions des qualités, nous n’étions pas loin de passer. Je ne me l’explique pas. Encore aujourd’hui je ne comprends pas comment on a pu être éliminés comme ça. C’est dur pour moi et je comprends les supporters qui sont tristes et contrariés. Nous le sommes aussi. Il faudra corriger ces détails pour aller plus loin l’an prochain. »

