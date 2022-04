PSG : six femmes de joueurs parisiens se réunissent dont Wanda Nara et Antonella Roccuzzo

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

Au PSG la vie est belle. En plus d’un salaire idéal, les joueurs et leur famille trouvent à Paris un cadre de vie idéal dans l’une des meilleures villes d’Europe. Plusieurs joueurs sont très proches en dehors du vestiaire et leurs femmes ce quotient également.

Récemment, Wanda Nara a publié une photo dans sa story Instagram où elle s’affiche en compagnie de plusieurs femmes de joueurs parisiens dont celle de Leo Messi, Antonella Roccuzzo.

Pour résumer Alors que le PSG vient d’être sacré Champion de France pour la dixième fois de son histoires, plusieurs femmes de joueurs parisiens se sont réunies. Wanda Nara s’affiche en compagnie de plusieurs femmes de joueurs parisiens.

Adam Duarte

Rédacteur