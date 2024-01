PSG : soirée cauchemardesque pour Hakimi et le Maroc

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Cruelle désillusion pour le Maroc. Grand favori de la CAN, surtout après l'élimination du Sénégal lundi soir, le demi-finaliste de la dernière Coupe du monde au Qatar est lui aussi passé à la trappe, sorti par l'Afrique du Sud (0-2).

Hakimi a raté le penalty de l'égalisation

Menés, les Lions de l'Atlas ont eu une occasion en or d'égaliser en fin de rencontre mais Achraf Hakimi n'est pas parvenu à transformer un penalty, sa frappe ayant été repoussée sur la barre. Mokoena a ajouté un second but dans le temps additionnel, peu après l'expulsion d'Amrabat. En quarts de finale, l'Afrique du Sud affrontera le Cap Vert.

LE MAGHREB N'EST DÉJÀ PLUS REPRÉSENTÉ DANS CETTE #CAN2023 ! 😲❌



Algérie 🇩🇿 - Éliminé en phase de poules

Tunisie 🇹🇳 - Éliminé en phase de poules

Maroc 🇲🇦 - Éliminé en 1/8 de finale pic.twitter.com/wDVRc6jFOM — Actu Foot (@ActuFoot_) January 30, 2024

