PSG : Soler remet Mbappé, Neymar et Messi à leur juste place

Dans une longue interview accordée à Marca, Carlos Soler, recruté par le Paris Saint-Germain dans les derniers instants du mercato estival, a été interrogé sur Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi.

"Ce sont des gens normaux"

"Au final, ce sont des gens normaux. Tu te rends compte quand tu es avec eux, que tu peux leur parler, qu'il n'y a pas de problème. Ce sont des gens normaux. Ce qu'il y a, c'est que sur le terrain, ils décident du jeu pour toi", a répondu le milieu de terrain espagnol, qui rappelle donc Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi sont avant tout des gens comme les autres.

Fabien Chorlet

Rédacteur