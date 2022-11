PSG : Soler répond au tacle de Mbappé

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Après la victoire du Paris Saint-Germain sur la pelouse de la Juventus Turin (2-1) en Ligue des Champions, le 2 novembre dernier, Kylian Mbappé avait quelque peu taclé Carlos Soler, qui avait remplacé Neymar, suspendu lors de cette rencontre. "Il n'a pas l'habitude d'être titulaire. C'est un joueur différent de Neymar, avec des caractéristiques différentes."

"Ça ne m'a pas affecté"

Dans une interview accordée au journal L'Equipe, le milieu offensif espagnol a répondu à l'attaquant français. "Je l'ai lu dans la presse et ça ne m'a pas affecté. De l'extérieur, ça a peut-être semblé exagéré, mais il a dit quelque chose de vrai. Je ne jouais pas souvent titulaire, il me manquait peut-être des automatismes avec eux, qui jouent ensemble depuis plus longtemps", a reconnu l'ancien joueur de Valence, qui n'est donc pas rancunier avec Kylian Mbappé.

Fabien Chorlet

Rédacteur