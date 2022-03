PSG : son adaptation, sa relation avec ses coéquipiers… Hakimi se confie

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Sa première moitié de saison

« Les gens, comme je l’ai dit souvent, se sont habitués au fait que je marque des buts, que je donne des passes décisives. Et dès que ça n’arrive plus, on dirait que tu es moins fort. Ce n’est pas ça. Il y a d’autres aspects. Je suis d’abord un défenseur et si, ensuite, je peux aider l’équipe par des buts ou des passes décisives, très bien. Sinon, je me dois de défendre et de travailler pour l’équipe. On en demande trop aux latéraux ? Je ne sais pas. Cela dépend de quel latéral on parle. Certains coachs préfèrent voir un latéral tenir un rôle plus défensif, plus stable dans le couloir, d’autres préfèrent un latéral offensif. Je me sens comme un latéral moderne, qui peut remplir plusieurs fonctions. Mais je me sens bien en attaquant »

Le système de jeu

« Difficile de m’adapter à une défense à 4 ? Non. Les gens ont beaucoup parlé. (…) Mais je suis formé pour m’adapter à de nombreux aspects défensifs, offensifs, tactiques… Cela fait de moi un joueur complet, ce que je crois avoir démontré. »

Son rapport avec Pochettino

« J’apprends plein de choses avec Pochettino. Je n’ai connu que des grands entraîneurs et j’ai essayé d’apprendre de chacun d’entre eux. Avec Pochettino, on parle beaucoup entre les matches sur le plan tactique ou comment je dois me comporter sur tel ou tel aspect du jeu. Avec mes partenaires, on emmagasine des choses petit à petit même si de l’extérieur, vous pensez parfois le contraire. »

Sa Bromance avec Mbappe

« Nous sommes deux jeunes hommes de 23 ans qui partageons les mêmes goûts. On parle de musique, des jeux vidéo, on va au restaurant ou on passe simplement du temps ensemble… On s’apprécie l’un et l’autre. Je parle français avec lui ? Non… Mais il m’aide beaucoup à améliorer mon français. Ça me plaît d’apprendre la langue. C’est l’un de ceux qui m’aident le plus, même si c’est un peu difficile pour moi. »