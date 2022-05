PSG : son ambition ultime, Messi, la prolongation de Mbappé… Neymar se confie !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : un invité surprise pour l'après Pochettino ?

Neymar n’a pas réalisé la saison qu’il voulait avec le club de la capitale. Blessé, en fin d’année 2021, l’attaquant brésilien a une fois de plus raté plusieurs mois de compétitions. Alors que la saison du PSG est terminée, le club prépare la saison prochaine et plusieurs rumeurs évoquent un départ du numéro 10. Cependant, ce dernier révèle son ambition ultime et elle envoie un message clair.

Pour le Canal Football Club, il s’est exprimé sur son ambition : « Mon ambition est toujours la même : gagner tous les titres possibles. La Ligue des champions avec Paris peut-être ? Non, il faut que ce soit avec Paris. J’ai un contrat avec le PSG donc il n’y a pas d’autre choix. Oui ce sera avec le PSG. »

Du temps pour Messi

Neymar s'est aussi exprimé sur l’adaptation de Leo Messi cette saison : « Leo a passé beaucoup d'années à Barcelone, c'est difficile de s'adapter. C'est difficile de changer d'équipe, de ville. En plus, il ne vient pas seul, mais avec sa famille. La langue est différente aussi. Ce sont beaucoup de choses perturbantes. Il y a aussi le style de jeu de l'équipe avec des joueurs qui finalement ne comprennent pas la manière dont il joue. Donc tout ça, c'est préjudiciable. »

Le meilleur choix pour Mbappé

L’attaquant brésilien est revenu sur la prolongation de l’attaquant français : « e pense que le projet du PSG est ce qu’il faut pour sa carrière. C’est une bonne chose de rester quelques années, tenter de remporter la C1 dans son pays, dans l’équipe de sa ville. Je pense que c’est le bon choix. »

