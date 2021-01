PSG : son arrivée, son style, la rumeur Messi, le Mercato, l'ASSE... Les premiers mots de Pochettino

Sur son arrivée

« Le Père Noël m'a fait un beau cadeau en me donnant la chance d'entraîner un très grand club comme le PSG. Je remercie le président Nasser, mais aussi le directeur sportif Leonardo pour leur confiance. On sait qu'il y a beaucoup de rumeurs, de pression. Aujourd'hui, on vient d'arriver, c'est le moment de s'adapter. Je suis content de revenir ici près de 20 ans plus tard ».

Sur la patte qu'il veut amener au PSG

« Je sais dans quel club je mets les pieds, je sais ce que veut dire travailler avec des grands joueurs, je sais le potentiel de cette équipe. J'ai de merveilleux joueurs à disposition, on va essayer de pratiquer un beau football. Il ne s'agit pas seulement de gagner, mais de gagner avec style, avec la manière ».

Sur le calendrier démentiel en janvier

« Le calendrier est exigeant. Nous nous appuierons sur tous les départements du club pour avoir le meilleur niveau de performance possible. »

Sur la Ligue des Champions

« La Ligue des Champions est importante pour tous les clubs mais le match de Barcelone est dans un mois. Il y a d'autres compétitions d'ici là et le match de demain à Saint-Etienne. Nous sommes dans une période pour construire. Nous allons récupérer des joueurs au fur et à mesure. Nous serons dans les meilleures dispositions ensuite. »

Sur sa première à Saint-Etienne demain

« Il faut s'adapter très vite. Tout va vite revenir, même la langue. J'ai une grosse responsabilité, je sais ce que veut dire entraîner le PSG, mais je suis calme. Je suis prêt à travailler 12 ou 14h par jour au club (...) Demain, c'est Saint-Etienne, un club historique. Un adversaire qu'il faudra prendre au sérieux avec un entraîneur que je connais bien, pour l'avoir croisé en Angleterre, et que j'admire. C'est une équipe avec des principes. Ce sera un match difficile et on est très heureux de commencer notre parcours français, là-bas. »

Sur le système à trois ou quatre défenseurs

« On sera très flexible concernant les animations offensives et défensives. Tout ça va dépendre des joueurs et de leurs qualités pour créer une organisation défensive et offensive ».

Sur le capitanat et le rôle de Marquinhos

« Marquinhos est le capitaine. Il va continuer à l'être. Par rapport à son poste, ce sera des décisions qui se prendront au fur et à mesure. Ce n'est pas le moment de parler de tout ça... »

Sur le positionnement de Neymar

« Dès que Neymar s'entraînera avec le groupe, on va trouver la meilleure position et la meilleure zone où il peut s'exprimer le mieux. Je ne veux pas parler de système. Je préfère parler d'organisation, d'animation, de la manière de se comporter avec ou sans le ballon. J'utiliserais Neymar de la manière dont on pourra avoir sa meilleure version. Mais ce qui est vrai pour Neymar l'est pour tous les autres. Neymar est un leader. Il y a différentes façons d'exprimer son leadership mais ce qui est sûr c'est que plus nous aurons de leaders, mieux ce sera pour l'équipe ».

Sur la rumeur Messi

« Je suis en pleine adaptation. On parlera de tout ça plus tard ».

Sur ses attentes au Mercato

« Paris est un grand club et tous les grands joueurs sont les bienvenues pour venir dans un club comme ça (…) Messi, Ramos, Eriksen, Alli ? Maintenant ce n'est pas le moment d'évoquer les rumeurs. Avec Leonardo, nous sommes en contact tous les jours. Au PSG, on travaille sur un nombre de joueurs. On est dans un contexte sanitaire compliqué pour le monde. En fonction de nos possibilités, on les étudiera et on prendra la meilleure décision pour le club ».