PSG : son avenir, City, Mbappé… Pochettino n'a occulté aucun sujet

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Son avenir

"Je ne suis pas un enfant. J'ai passé toute ma vie à jouer au football et maintenant 12 ans en tant qu'entraîneur, nous sommes dans un métier où les rumeurs sont là. Je ne suis pas distrait. Les rumeurs sont là et je dois vivre avec ça. Je respecte mon club, le PSG. Ce que fait un autre club, ça ne me concerne pas. Je ne vais pas me prononcer dessus car tout ce que je vais dire ou ne pas dire sera utilisé. Je suis heureux à Paris. J'adore le club, les supporters. Mon contrat est jusqu’en 2023. Je suis très heureux au PSG, c’est un fait."

Mbappé va mieux mais…

"Kylian Mbappé va mieux aujourd'hui. Il ne pouvait pas s'entrainer la dernière fois. Nous allons voir ce soir s'il est dans les meilleures conditions pour demain."

La revanche avec Manchester City

"La saison dernière, je pense que nous avons dominé le match mais on n’arrivait pas à trouver le cadre, mais c’est le football. Demain, c’est un match différent avec différentes circonstances. J’espère qu'on fera un bon match."

Verratti, le couteau suisse

"C’est un joueur qu’on peut utiliser à différents postes. Il peut jouer par exemple en 8, plus haut avec plus de liberté, mais cela dépend du match. Il a la capacité de pouvoir tout faire sur le terrain et de s'adapter."

🗣️Pochettino🇦🇷 en conférence :



"La saison dernière, je pense que nous avons dominé le match mais on n’arrivait pas à trouver le cadre, mais c’est le football. Demain, c’est un match différent avec différentes circonstances. J’espère qu'on fera un bon match."#MCIPSG #UCL pic.twitter.com/HV0hhfuxiG — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 23, 2021