PSG : son avenir, ses envies, le dossier Mbappé, Leonardo ne laisse planer aucun doute

Zapping But! Football Club PSG : Lukaku une opportunité XXL pour Paris !

Bien malin qui peut dévoiler le nom du l'entraîneur du PSG la saison prochaine. Certes, Mauricio Pochettino est encore sous contrat, pour une année de plus. Certes, le directeur sportif, Leonardo, est lui-aussi en poste, pas remis en cause par sa direction. Mais si Zinédine Zidane venait à s'installer sur le banc de touche, la saison prochaine, on doute de la présence au club du Brésilien.

Voici sans doute pourquoi ce dernier a pris les devants, hier soir au terme du match contre Lens (1-1). En se montrant on ne peut plus clair. "La saison prochaine ? C'est difficile sans moi ! Je plaisante, j'ai envie de continuer. J'ai envie d’être là l’an prochain c’est sûr, sinon je ne serai pas là. Au niveau de l’énergie et de l’envie, ça ne manque pas. J’ai commis des erreurs. J’ai fait certaines choses qui peuvent influencer les résultats. Je parle du recrutement, dans la gestion. Des autres choses aussi. À moi d’assumer et aux autres aussi."

Quant à l'avenir de Kylian Mbappé, Leonardo a également précisé certaines choses. "Les discussions avec lui ont toujours été présentes, il n'y a pas seulement une réunion spéciale à Doha. Des personnes se rencontrent. Kylian, il a parlé, il a été vraiment clair et il discute aussi avec nous. On a une communication constante. Je crois qu'il dit la vérité, il se trouve dans un moment de réflexion, il y a la possibilité qu'il reste. Bien sûr, son contrat va finir donc il peut aussi partir, mais je pense qu'il y a vraiment une réflexion."

Pour résumer A l'issue du match face au RC Lens, et du dixième titre de champion de France obtenu par le PSG, Leonardo, le directeur sportif, a tenu à clarifier sa situation. Il ne partira pas volontairement du club, en dépit des futurs changements.

Benjamin Danet

Rédacteur