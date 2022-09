PSG : son début de saison canon, le retour en forme de Lionel Messi, le Mercato parisien... Neymar lâche ses vérités

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Sur son début de saison

« Je suis en bonne forme physiquement et je suis heureux. Nous avons bien débuté la saison en gagnant un trophée, et j'ai marqué des buts et fait des passes décisives. Je ne pense pas que cela puisse être mieux pour moi. »



Sur le Mercato

« Les recrues sont de bons joueurs. Quand des joueurs de qualité nous rejoignent, c'est bon pour nous parce que cela renforce l'équipe et nous rend plus forts. J'espère qu'ils pourront profiter et s'amuser avec nous ici. Gagner aussi. J'espère qu'on gagnera beaucoup de trophées. »

Sur Lionel Messi

«J’ai connu Leo pendant un long moment. J’ai pu l’aider sur le terrain et à l’entraînement en lui parlant. C’est difficile de faire un tel changement parce qu’il a été à Barcelone pendant plusieurs années, et maintenant tout a changé pour lui et sa famille. C’est dur, mais je pense qu’il devient meilleur maintenant, et qu’il se sent chez lui. Je veux qu’il s’éclate, et je veux qu’on s’éclate ensemble. Nous savons que nous avons beaucoup de choses et de difficultés devant nous, mais je suis sûr que nous pouvons passer au-dessus. »

(avec Foot Mercato)