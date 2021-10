PSG : son père réagit à la dernière polémique de Neymar

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Sale période pour Neymar… Critiqué en France pour son incapacité à accélérer après avoir eu droit à des remarques sur son poids, l'attaquant du PSG subit des critiques en série depuis qu'il a affirmé que le Mondial 2022 pourrait être son dernier car il est lassé. En France comme au Brésil, ça taille l'ancien Barcelonais et son comportement d'enfant gâté. Après le nul contre la Colombie (0-0) dans la nuit de dimanche à lundi, un journaliste de TV Globo l'a même traité d'idiot. Ce qui a entraîné une réaction de son père sur les réseaux sociaux, qui s'est servi de l'émotion d'un enfant à qui son fils a accordé un selfie pour prendre sa défense…

« Il est mon idole, celle de nombreux Brésiliens, a écrit Neymar sénior sur Instagram. Hier, mon fils a posé pour une photo à côté d'un enfant, a collé son visage au sien, au risque d'être critiqué pour avoir enlevé le masque. Et puis quoi encore ? Où est le respect pour l'être humain, pour la photo éternelle dans une vie éphémère... l'occasion unique d'un fan. Oui, mon fils est masqué et tout ce que vous voulez. Mais idiot ? Non ! C'est le héros. Un héros sans mensonges, qui affronte son histoire de front, sans chercher de raccourcis lâches, sans être perfide. Vas-y, mon fils... Je suis très fier de toi ! »

