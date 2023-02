PSG : Soulagé, Galtier parle de sa situation et donne des nouvelles de Neymar et Mendes !

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

Les supporteurs du PSG ont eu très peur ce dimanche ! Après un match complétement fou, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont réussi à s’imposer contre le LOSC (4-3) après un match très moyen. Christophe Galtier qui est sur la sellette ces derniers jours, n’a pas caché sa joie après la rencontre.

« Le terme, c'est soulagement. C'est l'ascenseur émotionnel. C'était un match très important pour tout le monde. Une victoire était obligatoire pour réenclencher une dynamique. On sait que ce but allait être décisif. L'histoire était incroyable. Lille est une vraie belle équipe. », a-t-il d’abord expliqué dans des propos rapportés par Onze Mondial.

« Les vingt premières minutes étaient bonnes, on avait cet avantage. On commence à se relâcher, perdre en concentration. A 2-1, on commence à s'énerver. On a ce relâchement très préjudiciable. En deuxième mi-temps, il y a ce scénario incroyable où ils égalisent et prennent l'avantage. Un entraîneur qui perd quatre défaites, surtout au PSG, il y aurait pu avoir des doutes. La seule chose qui est vraie c'est que j'ai le soutien de la direction sportive et de mon président. », a confié le coach du PSG.

Les nouvelles des blessés !

Malgré la victoire, le dimanche n’est pas si bon que ça pour le PSG. En plus de ne pas convaincre sur le terrain, le club de la capitale a perdu deux joueurs. Nuno Mendes est sorti sur blessure et Neymar sur civière. L’entraîneur parisien a donné des nouvelles de ses deux hommes et elles ne sont pas rassurantes avant le choc face à l’OM et le Bayern dans les prochains jours.

« Il a fallu changer après les blessures de Nuno Mendes et Neymar. Pour Ney, c'est une entorse de la cheville. Pour Nuno Mendes, ça ne parait pas trop grave. On a toujours des bobos mais aujourd'hui il y a quand même du soulagement. » a expliqué Christophe Galtier.