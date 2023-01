PSG - Stade de Reims : les notes des Parisiens

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

Gianluigi Donnarumma (5,5) : L’Italien s’est fait une énorme frayeur d’entrée sur le pressing adverse (1e), puis a mal géré une relance (11e), mais a assuré ensuite. Attentif sur sa ligne (17e), il a également bien bouché son angle (24e). Il est lâché par sa défense sur l'égalisation de Balogun (96e).

Achraf Hakimi (6,5) : Le Marocain a beaucoup pris sans couloir, même lorsque Paris a évolué à dix. Cela aurait pu profiter à Messi (3e) avant qu’il ne se voit refuser un but pour hors-jeu (65e). Hakimi s’est par ailleurs montré très sérieux défensivement. Un match plein, même s’il manque parfois un peu de justesse.

Marquinhos (5) : Le Brésilien a bien défendu la profondeur en début de rencontre, mais Balogun lui a donné beaucoup de travail. Il a alterné entre duels difficiles (15e, 28e) et interventions de classe (40e) avant de passer proche de concéder un penalty, annulé pour hors-jeu (55e). Balogun part entre lui et Ramos comme dans du gruyère pour égaliser (96e).

Sergio Ramos (5,5) : Impeccable dans son jeu long depuis l’axe gauche de la défense, l’Espagnol l’a aussi été dans la majorité de ses interventions (38e, 43e, 66e). Sa double-occasion énorme est passée proche de libérer définitivement Paris. Mais son alignement sur l'égalisation rémoise n'est pas bon.

Juan Bernat (5,5) : Le latéral espagnol a livré une prestation sérieuse mais longtemps sans éclat. On retiendra toutefois sa bonne percussion au départ de l’ouverture du score parisienne, et une montée en puissance sur l’aspect offensif. On peut attendre encore plus, mais c’est plus convaincant qu’il y a quelques semaines.

Fabian Ruiz (5) : Beaucoup trop neutre habituellement, le milieu de terrain espagnol l’a été moins dimanche soir, et s’est montré intéressant notamment dans le jeu sous pression. Cela manque encore de prise de risque, toutefois. Remplacé par Renato Sanches (68e).

Vitinha (4) : Le milieu de terrain n’a eu droit qu’à une mi-temps avant de laisser sa place à Marco Verratti. Le temps de récupérer quelques ballons mais surtout d’en perdre (15e, 33e), sans apporter grand-chose avec le cuir.

Marco Verratti (Non noté) : Entré à la pause, on a vu tout de suite la différence, alors qu’il a notamment initié l’action de l’ouverture du score (51e). Mais cela n’a duré que quelques minutes, le temps d’un tacle non maîtrisé sur Ito synonyme de rouge (59e). Du gâchis.

Carlos Soler (4) : L’Espagnol, sur le côté en première période, a réalisé un gros travail de courses sans ballon. Réaxé après la pause, il a commencé à gagner en influence mais a cédé sa place à Danilo Pereira (63e) suite à l’exclusion de Verratti.

Neymar (6) : Très (trop) bas en première période au moment de venir chercher les ballons, le Brésilien est remonté d’un cran après la pause et cela s’est ressenti. Tout n’a pas été parfait, à l’image d’une perte de balle dangereuse (25e), mais il a conclu de manière opportuniste, et avec beaucoup de sang froid, l’action confuse du but parisien (51e).Remplacé par Warren Zaïre-Emery (84e), coupable de la perte de balle amenant l'égalisation.

Lionel Messi (4) : Dans le jeu comme dans la finition, l’Argentin s’est montré bien moins précis qu’à son habitude. Il a commencé par une reprise non cadrée (3e) puis a encore manqué le coche (48e). Mais on se souviendra surtout de son énorme occasion du droit en fin de rencontre, qui aurait pu (dû) permettre au PSG de faire le break (83e).

Kylian Mbappé (4) : Lui non plus n’a pas livré le match de sa vie. L’attaquant français a souvent fait de mauvais choix par excès d’altruisme (20e, 23e), et a manqué d’efficacité ou de réussite sur ses différentes occasions (62e, 80e, 82e). On l’a finalement assez peu vu être servi dans la profondeur alors que Reims jouait plutôt haut.

Arthur MERLE