PSG - Stade de Reims : un Rémois se paye Messi, Neymar et Mbappé

Alors que le Paris Saint-Germain se dirigeait vers la victoire, le Stade de Reims a arraché ce dimanche le match nul dans le temps additionnel (1-1), lors du match de clôture de la 20e journée de Ligue 1. Après la rencontre, le défenseur central et capitaine rémois, Yunis Abdelhamid, n'a pas manqué de critiquer le travail défensif des trois stars du PSG, Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé.

"Les trois de devant ne défendent pas"

"Dans les ressorties de balle, c'était facile, les trois de devant ne défendent pas. On savait qu'à partir du moment où l'on passait ce premier rideau-là... Si on arrivait à faire cet effort-là, ensuite ils ne participent plus aux tâches défensives de leur équipe. C'est ce sur quoi on a travaillé et on a voulu exploiter. C'est ce qu'on a su faire", s'est-il réjoui en zone-mixte.

Abdelhamid sur les 3 stars du PSG:

