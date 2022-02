PSG : Pochettino est focus sur Rennes mais garde la porte ouverte à Neymar pour le Real

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Neymar pas encore forfait pour le Real

« L’évolution de Neymar est positive mais il ne sera pas dans le groupe pour demain. Pour Madrid, on verra par la suite (...) Est-ce qu'il peut être lancé mardi sans match au préalable ? Tous les grands joueurs veulent être lancé dans les grandes occasions. Il a l’expérience et la maturité pour pouvoir canaliser ce type de situation et l’utiliser pour donner le meilleur de lui-même pour ce type d'échéances ».

Sur l'importance de ne pas galvauder Rennes

« Toujours important dans le football que les émotions et sensations puissent être positives. On sait que c’est important de gagner. On doit être à fond demain. Ce sera une revanche face au Stade Rennais. Nous devons bien nous préparer ».

Sur l'utilisation de Mbappé

« Kylian est un joueur qui peut être utiliser dans toutes les positions en attaquant. On ne peut pas l’enfermer, il doit se sentir libre. On est un staff qui aime donner cette liberté aux joueurs, cette relation offensive ».

Sur la possible absence de Benzema mardi au Real

« Benzema est l’un des meilleurs attaquants du monde, c’est un gigantesque joueur et s’il n’est pas là mardi ça sera une perte importante pour le Real, je ne dis pas que ça aidera le PSG, car ils ont quand même de grands joueurs a chaque poste ».

Des nouvelles de Neymar et Ramos Absents à l'entraînement ce matin, les « Canistes » Idrissa Gueye et Abdou Diallo seront bel et bien disponible pour le match face à Rennes. Ce ne sera pas le cas de Neymar, qui, bien que présent à l'entraînement collectif n'a repris qu'en partie avec le groupe et effectue des « compléments athlétiques adaptés ». Sergio Ramos a repris la course aujourd'hui et sera forfait. Ander Herrera reprendra avec le groupe dimanche. Quant à Alexandre Letellier et au jeune Edouard Michut, c'est le Covid qui les frappe.