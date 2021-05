PSG, Stade Rennais : Christophe Revault est décédé à l'âge de 49 ans

Zapping But! Football Club PSG : le parcours en Ligue des Champions des Parisiens

C'est un sacré choc qui vient de frapper le football français. Car si Christophe Revault n'a pas été international, il a tout de même évolué dans le monde professionnel pendant 18 ans, de 1992 à 2010, du Havre, son club formateur, au… Havre, où il a bouclé la boucle. Entretemps, il a tenté le grand saut au PSG en 1997-98, où il avait rencontré de grosses difficultés, qui l'avaient poussé à partir dans la foulée au Stade Rennais (1998-2000).

Ensuite, il avait passé six saisons à Toulouse, restant chez les Violets même après la rétrogradation administrative et participant largement à leur remontée express jusqu'en L1. Nous gardons d'ailleurs le souvenir d'une rencontre avec lui dans les couloirs du stade Yves-de-Manoir de Colombes, un soir de match entre le Racing et son TFC. Sa gentillesse et sa disponibilité avaient épaté les rares journalistes présents.

Christophe Revault a été retrouvé mort à son domicile ce jeudi dans des conditions qui restent à déterminer.