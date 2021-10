PSG, Stade Rennais : Génésio prend la défense de Messi

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Bruno Génésio tient à rappeler qui est Messi. Interrogé sur le rendement de Lionel Messi depuis son arrivée au PSG cet été l’entraîneur du Stade Rennais a pris la défense de Messi en rappelant que c’est l’un des meilleurs si ce n’est le meilleur joueur de l’histoire du football.

« Non, pour moi la question n'est pas légitime. Il fait partie des plus grands joueurs de l'histoire, et après c'est toujours un problème d'équipe. Il vient d'arriver, il a besoin de temps. À chaque fois qu'il a le ballon tout le monde vibre ou tremble, selon votre camp. Contre nous, à chaque fois ou presque il a créé du danger, malgré tout il reste un joueur très craint par tout le monde. Contre nous, il a été plutôt bon, ses passes ont amené du danger. Jouer contre lui, c'est impressionnant, car c'est le plus grand joueur de tous les temps. Mais ce qui se passe au PSG ne me préoccupe pas trop. » a déclaré Bruno Génésio en conférence de presse ce vendredi à la veille du déplacement à Troyes.

Pour rappel, l’équipe de Bruno Génésio est la seule à avoir réussi à prendre 3 points au PSG cette saison (victoire 2-0) avec en prime la présence de Messi au Roahzon Park.

(Propos retranscris par l’Equipe)

