PSG - Stade Rennais : la polémique arbitrale enfle, les Parisiens pointés du doigt !

Le penalty transformé accordé au PSG hier à la 90e +6, après consultation du VAR, pour une faute discutable de Steve Mandanda sur Gonçalo Ramos n’a pas fini de faire causer. « La manière dont on prend ce penalty fait que ce résultat nous frustre, c’est un penalty de grandes équipes ça, dans certains stades, pas partout, et c’est dommage…», a commenté Julien Stéphan après la rencontre.

Une dizaine de minutes plus tôt, l’attaquant portugais avait déjà plongé après un contact supposé avec Guéla Doué et récolté un penalty, avant que M. Dechepy ne revienne sur sa décision après consultation du VAR, carton jaune pour Ramos à la clé. Cette fois ce fut l’inverse et cette décision fait polémique. « Il n'y a ni faute d'Alidu Seidu, ni faute de Mandanda, souffle Kévin Diaz au micro de RMC Sport. C'est l'attaquant (Ramos) qui simule un penalty et qui l'obtient à l'ancienne grâce à un outil moderne s'appelle l'arbitrage vidéo ! »

« Penalty après un plongeon de Gonçalo Ravanelli »

Même son de cloche chez le journaliste Patrick Juillard : « Ça ne s'arrange pas pour l'arbitrage en Ligue 1. Penalty pour le PSG après un plongeon de Gonçalo Ravanelli. Après avoir pris la décision de ne pas l'accorder, M. Dechépy s'est déjugé. Va comprendre ! »

Ça ne s'arrange pas pour l'arbitrage en #Ligue1. Penalty pour le #PSG après un plongeon de Gonçalo Ravanelli. Après avoir pris la décision de ne pas l'accorder, M. Dechépy s'est déjugé. Va comprendre ! #PSGSRFC pic.twitter.com/FzHBl2rhqG — Patrick Juillard (@PatrickJuillard) February 25, 2024

