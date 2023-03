PSG - Stade Rennais : les notes des Parisiens

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Gianluigi Donnarumma (5) : Livré à lui-même sur les deux buts rennais, le portier italien a empêché Kalimuendo de s’offrir un doublé grâce à une bonne sortie (69e), puis a refait le coup à Spence dans la foulée (73e). Du boulot bien fait quand il l’a pu.

Juan Bernat (4) : Placé à droite de la défense axiale à trois pour pallier les différentes absences, il s’est d’abord montré inspiré sur plusieurs interventions (13e, 30e). Mais les choses se sont gâtées ensuite : il tend la jambe à contre-temps sur le premier but de Toko-Ekambi (45e), puis perd le ballon au départ du deuxième (48e). Remplacé par Renato Sanches (55e).

Danilo Pereira (4) : Alors que les cadres manquaient à l’appel, il était sur le papier le patron de la défense parisienne. Impérial dans les airs (12e, 38e), ce fut beaucoup moins le cas dans la gestion de la profondeur. Après un premier avertissement (37e), il a été pris dans son dos sur l’ouverture du score (45e), puis manqué d’attention sur le deuxième (48e).

El Chadaille Bitshiabu (4) : Positionné à gauche de cette défense à trois, le jeune Parisien s’est fait peur d’entrée avec une grosse erreur de relance (8e). Il est ensuite trop loin de Kalimuendo sur le but du break des Bretons (48e). Déresponsabilisé à la relance par les décrochages de Verratti, on l’a finalement peu vu.

Timothée Pembélé (4,5) : Alors qu’Achraf Hakimi et Nordi Mukiele manquaient à l’appel, le jeune Parisien a pris le couloir droit sans beaucoup se montrer. Sa percussion d’entrée entraîne la blessure d’Adrien Truffert (1e), avant un appel intéressant (34e). Rien d’autre à signaler. Remplacé par Warren Zaïre-Emery dès la pause (45e).

Warren Zaïre-Emery (4,5) : Entré poste pour poste à la place de Pembélé comme pisto, il a ensuite évolué en tant que latéral droit plus classique après la sortie de Bernat et le passage à une défense à quatre. Sa perte de balle est passée à quelques centimètres d’être sanctionnée par Toko-Ekambi (68e). Averti pour avoir coupé un contre (81e), il s’est beaucoup proposé en fin de rencontre, sans succès.

Marco Verratti (6) : Le milieu de terrain italien a distribué caviar sur caviar ce dimanche. Il dépose le cuir sur Danilo, qui a préféré la remise à la frappe directe (16e), puis donne deux excellents ballons à Mbappé (25e, 54e). Malheureusement pour les Parisiens, personne n’en a profité. La seule fois où il a pris sa chance lui-même, Mandanda a sorti une parade de grande classe (85e).

Fabian Ruiz (4) : La caricature du Fabian Ruiz version PSG. Comme trop souvent, le milieu de terrain espagnol a traversé le match comme un fantôme. Une passe pour personne (45e), une frappe contrée (55e), et malheureusement pas grand chose de plus à signaler. Remplacé par Hugo Ekitike (56e)

Vitinha (4) : Hormis une superbe ouverture pour Pembélé, on l’a lui aussi peu vu. Le Portugais a touché à peine plus de ballons que Ruiz avec 35 minutes de plus sur la pelouse, et deux fois moins que Verratti. Son activité sans ballon est réelle, mais on attend plus de lui.

Nuno Mendes (5) : Hormis un placement approximatif sur une occasion de Traoré (79e), le Portugais fut le seul à se montrer très autoritaire défensivement, avec une excellente intervention devant Kalimuendo (10e) et des duels remportés face à Spence (27e, 31e). Il obtient un penalty finalement annulé pour son propre hors-jeu (51e).

Lionel Messi (5,5) : Son langage corporel a parfois laissé songeur, mais le champion du monde argentin a livré un match sérieux. L’ancien du Barça a lui aussi distribué des caviars à Mbappé (26e, 40e), et est également tombé sur un Mandanda en feu (73e). On l’a toutefois moins vu dans le petit jeu qu’à l’accoutumée.

Kylian Mbappé (5,5) : L’attaquant français est véritablement entré dans son match après un but refusé pour hors-jeu (23e), et ce ne sont pas les occasions qui ont manqué. Quand il n’a pas manqué le cadre (25e, 64e, 74e), c’est Steve Mandanda qui l’a écoeuré (26e, 40e). Très généreux en appels, parfois même dans son pressing, l’ancien Monégasque n’était tout simplement pas en réussite.

Arthur MERLE