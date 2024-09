PSG - Stade Rennais : Riolo tacle un Parisien et reprend Luis Enrique sur un choix tactique osé

Le PSG devrait encore occuper la tête de la Ligue 1 ce week-end. En attendant les matches de l’OM et de l’AS Monaco, les hommes de Luis Enrique ont aisément dominé une faible équipe du Stade Rennais hier au Parc des Princes (3-1).

« Je suis très satisfait du match. On a été très supérieurs. On a marqué trois buts mais on aurait pu encore en marquer plus. On a eu beaucoup d’occasions. Je suis content. J’ai beaucoup aimé ce match, a analysé le coach du PSG en conférence de presse. Mais, oui, on a perdu le contrôle du match lors des 15 dernières minutes. On a accumulé beaucoup de pertes de balles, donné des opportunités à l’adversaire. C’est le seul point négatif. Mais l’adversaire était vraiment bon. Ce sont trois points de plus. »

Luis Enrique, qui avait décidé de fixer Kang-In Lee en faux 9, a été récompensé de son audace, tant ce dernier a affolé la défense rennaise par sa justesse technique et ses déplacements. Problème : Daniel Riolo ne sait pas quelle est vraiment la stratégie du coach du PSG sur le long terme : jouer avec un vrai ou un faux avant-centre ? « Le problème se posera avec Gonçalo Ramos », a-t-il analysé sur RMC Sport.

Parmi les déceptions figure encore et toujours l’énigmatique Fabian Ruiz, toujours aussi inconsistant sous le maillot parisien : « Je ne comprends même pas pourquoi il a ce niveau-là avec le PSG », a résumé Riolo. Il n'est pas le seul à se poser cette question...

💬 Pour @DanielRiolo, Luis Enrique doit choisir entre jouer avec un faux 9 ou un attaquant de surface : "Le problème se posera avec Ramos." #RMCLive pic.twitter.com/xFJKawX6s0 — After Foot RMC (@AfterRMC) September 27, 2024