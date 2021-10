PSG : stars en difficulté, doutes, Pochettino, Neymar avait tout prévu...

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

De temps à autre, il existe une différence assez nette entre la parution d'un entretien et le jour de sa réalisation. C'est le cas pour la dernière sortie médiatique du Brésilien du PSG, Neymar, interrogé par chaîne YouTube "Fui Clear???". Il est pour le moins stupéfiant de constater à quel point la star du PSG, qui s'est confiée le 27 septembre dernier, alors que Paris allait croiser le fer avec Manchester City en Ligue des Champions, avait deviné le parcours sinueux de son équipe.

En dépit des stars, des points pris et d'une première place en Ligue 1, Paris peine à séduire. Et inquiète même parfois. Etça, le Ney l'avait laissé entendre il y a plus d'un mois.

"Peu importe les noms qu'a l'équipe, nous avons conscience de notre potentiel, de l'équipe que nous avons aujourd'hui. Mais si nous ne jouons pas ensemble, si nous ne travaillons pas ensemble, si nous ne faisons pas les efforts les uns pour les autres, les choses n'arriveront pas. En tant qu'équipe, nous devons mieux nous comprendre pour que ça arrive. Mais quand tous ces grands noms du foot qui ont marqué l'histoire sont réunis, c'est sûr que ça fait de nous une des principales équipes à battre, c'est évident, mais je crois que les autres équipes se sont aussi très bien renforcées. Dans le foot, il faut jouer".