PSG - RC Strasbourg (4-2) : une victoire pour la 1ère de l'ère Messi, ce qu'il faut retenir

Le Show Mbappé. Alors que le PSG a profité de son retour à domicile pour présenter ses recrues estivales, la rencontre elle a été en demi-teinte. Après une première période où les Parisiens ont été réalistes grâce notamment à des joueurs qui risquent de ne pas jouer les premiers rôles cette saison - Abdou Diallo, Mauro Icardi, Julian Draxler, Eric Dina Ebimbe mais également Kylian Mbappé - pour mener 3-0 à la mi temps.

L’attaquant hué lors de sa présentation surement à cause de sa non prolongation pour l’heure, a répondu de la plus belle des manières, sur le terrain, en provoquant le but d’Ajorque contre son camp et en faisant une offrande à Sarabia après un festival sur le cote gauche.

Néanmoins les Parisiens se sont relâchés et ont concédé deux buts au retour des vestiaires. L’un de la part d’un ancien de la maison, Kevin Gameiro (53e), puis de Ludovic Ajorque (65e). Pablo Sarabia est venu doucher les derniers espoirs alsaciens en fin de match. (86ème)

Ce qu’il faut retenir de cette rencontre, c'est que les « doublures » semblent vouloir se battre pour avoir une place. Mbappé s’est montré concerné et aurait pu être plus décisif sans un grand Sels dans les cages alsaciennes. De bonnes nouvelles donc pour Mauricio Pochettino et ses dirigeants. Et sinon, ce samedi soir le PSG est seul en tête de la Ligue 1...