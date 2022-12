PSG – Strasbourg : Mbappé, Neymar et Marquinhos alignés d'entrée ?

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

Après la défaite de l'équipe de France en finale de Coupe du monde malgré son triplé, Kylian Mbappé a très vite fait son retour au Camp des Loges pour reprendre l'entraînement collectif avec le PSG. Le Français veut vite tourner la page et souhaite reprendre avec le club parisien au plus vite. Lui ainsi que les Brésiliens Neymar et Marquinhos et le Portugais Vitinha sont d'ailleurs dans le groupe pour la réception de Strasbourg ce mercredi soir (21 heures).

Quatre mondialistes titulaires ?

Mais selon les informations de Goal, Kylian Mbappé pourrait même être titulaire face au RCSA de Julien Stephan au Parc des Princes, tout comme Neymar et Marquinhos, eux qui avaient eu quelques jours de vacances après l'élimination du Brésil lors des quarts de finale du Mondial. Le même média précise en revanche que c'est Nordi Mukiele qui devrait occuper le couloir droit de la défense parisienne. Achraf Hakimi débuterait donc sur le banc. Vitinha, lui aussi présent à la Coupe du monde avec le Portugal, pourrait également débuter selon Goal.