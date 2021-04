PSG : Super Ligue, Mbappé, Verratti, blessés, Pochettino avait des choses à dire

Zapping But! Football Club PSG : les enjeux de la rencontre face à l'AS Saint-Etienne

Avant que l'entraîneur du PSG ne prenne la parole, le club a comme chaque semaine donné des nouvelles de l'infirmerie. Et ce n'est pas brillant. Marco Verratti, diminué par un choc à la cuisse, s’entraine individuellement et reprendra l’entrainement en fin de semaine. Il est donc forfait pour la venue d'Angers. Au même titre que Rafinha (lombalgie), Keylor Navas (épaule), Abdou Diallo (mollet), Marquinhos (cuisse) et Juan Bernat (genou). Morceaux choisis du point-presse de Mauricio Pochettino.

La Super Ligue et Pochettino

"Avant d'avoir une opinion, il faut avoir toutes les informations, les détails. Je ne les ai pas. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a un groupe de clubs qui espèrent une nouvelle compétition et l'UEFA qui essaie d'améliorer la Ligue des Champions. Moi, je me focalise plus sur le jeu, mon groupe, et la fin de saison."

La Coupe de France et Angers

"Pour les joueurs, pour le club, la Coupe de France est une compétition importante. On se doit d'aller au bout en sachant que ce sera dur à chaque tour. Dans le passé, j'ai toujours et dans tous mes clubs, adoré ce genre d'épreuves. La Coupe nationale, c'est la tradition. Mais Angers, ce sera difficile, c'est une bonne équipe. Nous, on va faire des modifications dans l'effectif par rapport au match contre Saint-Etienne."

Kylian Mbappé et Marco Verratti

"Au sujet de Kylian, oui il joue beaucoup. J'espère en tous cas qu'il va garder le même rythme et être aussi performant jusqu'au terme de la saison. Marco, lui, a souffert du Covid, et d'un coup qu'il a reçu dernièrement. On doit le gérer et attendre qu'il puisse aider l'équipe."

Le PSG capable de jouer tous les tableaux ?

"On est très contents de la forme actuelle des joueurs et la confiance qu'il existe dans le groupe. Mais attention, on peut aussi rencontrer des pépins physiques comme avec Verratti, Marquinhos et d'autres. On est à l'abri de rien. Avec le département médical, on fait du bon boulot. On personnalise le travail de chacun. Pour que chacun puisse être au top au moment fatidique, c'est à dire maintenant."