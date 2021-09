PSG : Tebas ne se laisse pas impressionner et veut en découdre avec al-Khelaïfi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

On se disait bien aussi que Javier Tebas n’allait pas laisser passer pareille provocation. Le fameux courrier adressé par la LFP le 8 septembre au président de la Liga, dans lequel il lui était demandé de s’occuper de ses affaires et d’arrêter de critiquer le PSG, a trouvé une réponse. Quasi immédiate et très sèche, selon L’Equipe, qui en cite des morceaux.

Tebas explique que « les clubs de la Liga affichent de meilleurs rations économiques que la majorité des clubs français, dont le PSG, dont les finances sont maintenues à flot grâce aux contributions de plusieurs millions d’euros de son actionnaire au cours des trois dernières saisons. Nos déclarations sur le PSG sont fondées sur des données concrètes, un suivi et une analyse approfondie des comptes audités du club, ce qui nous a amené à conclure qu’ils existe des preuves suggérant des résultats économiques qui enfreignent le contenu et, plus important encore, l’objectif du fair-play financier, malgré l’acquittement par le TAS pour des raisons techniques ».

Mieux encore : selon le quotidien sportif, Tebas propose un rendez-vous aux dirigeants du PSG et à Vincent Labrune pour évoquer tous ces sujets. Le dopage financier des Qataris à Paris étant une réalité, on ne se fait pas trop d’illusion sur la réponse que la LFP donnera à cette proposition d’entretien. Dommage…

Les unes du journal L'Équipe de ce dimanche 26 septembre : https://t.co/82Idh3jNRN pic.twitter.com/yfx3F9HB64 — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 26, 2021