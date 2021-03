PSG : terribles informations sur le homejacking subi par la famille Di Maria

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Le journaliste de RMC, Mohamed Bouhafs, il y a quelques minutes seulement,i a donné de plus amples informations sur les ondes de RMC. Voici son récit, retranscrit par le site foot radio, qui explique bien pourquoi Angel Di Maria a été contraint de quitter la pelouse du Parc des Princes en plein match contre le FC Nantes.

La famille de l'Argentin était bel et bien présente à son domicile et les faits auraient été d'une extrême violence.

"On peut parler d’un home jacking très violent dans la résidence d’Angel Di Maria. Un cambriolage en présence de la famille de Di Maria. Ce que nous dit le PSG c’est que c’était extrêmement violent. C’est pour ça que Mauricio Pochettino et Leonardo ont pris la décision ensemble de faire sortir Angel Di Maria afin qu’il puisse quitter le Parc des Princes très rapidement et qu’il rejoigne sa femme et ses enfants. Bien évidemment, il va y avoir une enquête de police, mais cela n’a pas touché qu’un joueur, puisqu’un deuxième joueur a été touché dans les mêmes circonstances. Ce serait une résidence où se trouve sa famille, tout proche de celle de la résidence de Di Maria. Deux évènements dramatiques qui ont eu lieu ce soir dans l’environnement du club. Des évènements décrits comme extrêmement violents. On décrit un Angel Di Maria très choqué et apeuré par ces informations qui lui ont été apportés à sa sortie de terrain."