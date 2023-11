PSG : Thiago Silva explique pourquoi le pari du Qatar est raté

Même s'il empile les titres au niveau national, fruit de son budget démesuré pour la L1, le PSG est loin d'être populaire en France. Ce serait même plutôt l'inverse : les supporters des autres clubs ne supportent pas le dopage financier opéré par le Qatar et ne manquent pas une occasion de se moquer des déboires du club parisien en Coupe d'Europe. Parisien pensant huit saisons, de 2012 à 2020, Thiago Silva, qui joue encore à Chelsea à presque 40 ans, reconnaît que le PSG version QSI a eu une mauvaise approche, que ce soit en termes de popularité ou dans sa quête de la Champions League.

"Rien ne se fait du jour au lendemain, a-t-il déclaré au Guardian. Vous n'allez pas tout réussir simplement parce que vous avez beaucoup d'argent. Ce n'est pas ainsi que fonctionne le football. Si vous n'avez pas un plan clair de ce que vous voulez, les choses ne marcheront pas. Avant tout, il faut être respecté à l'intérieur de son pays pour être respecté à l'extérieur. Ce n'est pas ce que nous avons fait. Nous avons fait le contraire. Nous voulions être aimés à l'étranger, mais nous n'avons rien fait pour être respectés chez nous."

