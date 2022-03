PSG : Thiago Silva reçoit au Brésil la reconnaissance qu'il n'a pas eu à Paris

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

C'est avec une immense amertume que Thiago Silva a quitté le Paris Saint-Germain à l'été 2020. En fin de contrat, le défenseur central, à l'époque âgé de 35 ans, a longtemps attendu une prolongation pour l'ensemble de son oeuvre dans la capitale. Mais elle est jamais venue, Leonardo ayant d'autres idées. Le Brésilien a alors pris la route de Chelsea, où il a trouvé la gloire continentale et même mondiale qu'il a vainement attendue à Paris. A 37 ans, il est toujours titulaire chez les Blues, où il a prolongé, et même en Seleçao, avec qui il était titulaire contre le Chili (4-0) hier.

Pendant son séjour au Brésil, il en a profité pour laisser son empreinte (de pied) dans le Walk of Fame du Maracana. Un honneur assez rare, qu'il doit à son passage remarqué au Fluminense (2006-08) mais surtout à ses états de service avec la sélection, lui qui compte plus de 100 sélections. Thiago Silva a attendu la reconnaissance du PSG, il l'a obtenue en Angleterre et au Brésil !

👣 Thiago Silva dejó su huella en el Paseo de la Fama del Maracaná



🇧🇷 Un ícono de Fluminense y de la Selección de Brasilpic.twitter.com/fuwxBm4LSa — El Gráfico (@elgraficoweb) March 25, 2022

Thiago Silva au Walk of Fame du Maracana L'ancien capitaine du PSG Thiago Silva a posé son empreinte sur le Walk of Fame du Maracana. Le défenseur brésilien, désormais âge de 37 ans, se voit récompensé pour sa belle carrière en sélection mais aussi avec le Fluminense.

Raphaël Nouet

Rédacteur