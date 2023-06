PSG : Thierry Henry fait une grosse mise au point sur la piste parisienne !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Cité comme possible adjoint de Julian Nagelsmann au PSG, Thierry Henry a une nouvelle fois été amené à répondre aux rumeurs l'envoyant à Paris. Sur la chaîne CBS, au moment de commenter ce bruit de couloir en marge de la finale de la Ligue des Champions, le Champion du Monde 1998 a assuré qu'il n'y avait aucune discussion en cours... Mais qu'il n'était pas fermé à cette possibilité.

« Le PSG ? Nous allons nous asseoir et parler »

« Je vois beaucoup de gens parler pour moi alors que je n’ai parlé à personne. Personne. Et les gens parlent », a déploré l'ancien attaquant d'Arsenal et du Barça qui n'a pas apprécié le fait qu'un journaliste de L'Equipe détourne ses propos : « Il m’a demandé à propos du club et j’ai dit : « Ce n’est pas vrai ». Donc, je suis là en ce moment. Le PSG ? Nous allons nous asseoir et parler ».

Après avoir été longtemps le numéro 2 de Roberto Martinez avec la Belgique et avoir brièvement récupéré la place de coach de Monaco, Thierry Henry est encore susceptible de figurer dans le futur attelage du PSG.

Pour résumer Sur CBS hier, en marge de la finale de la Ligue des Champions, Thierry Henry a tiré les choses au clair sur la rumeur qui l'envoie au PSG en tant qu'adjoint. S'il en veut au journaliste de L'Equipe qui a travesti son propos, le consultant ne s'interdit pas de discuter.

