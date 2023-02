PSG - Toulouse : les compos officielles

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Toujours leader de Ligue 1 malgré son début d'année délicat, le Paris Saint-Germain ouvre la 22e journée de Ligue 1 avec la réception ce samedi (17h) de Toulouse. À une heure du coup d'envoi, découvrez les onze de départ choisis par Christophe Galtier et Philippe Montanier.

Face à des Toulousains dans une bonne dynamique, le PSG devra assurer à domicile avant de se rendre la semaine prochaine au Vélodrome à l'occasion du Clasico en Coupe de France. Sur ce match, Christophe Galtier ne peut pas compter sur Kylian Mbappé et Neymar Jr, tous deux blessés, ni sur Sergio Ramos, Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele tous out en défense. Pour ne rien arranger, Marco Verratti est suspendu.

PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap.), Danilo, N.Mendes – F.Ruiz, R.Sanches, Vitinha – Soler – Messi, Ekitike.

Toulouse : Dupé – Kamanzi, Rouault, Nicolaisen, Diarra – Dejaegere (cap.), Spierings, Van den Boomen – Aboukhlal, Onaiwu, Chaibi.