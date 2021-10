PSG : toute la vérité éclate sur l’affaire Nara - Icardi, un joueur du Real Madrid impliqué !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Mais que se passe-t-il entre Mauro Icardi et Wanda Nara ? Depuis ce week-end le « couple » argentin fait vivre un véritable feuilleton à leurs abonnés Instagram. En effet, la mannequin argentine et agent de Mauro Icardi aurait demandé ce lundi le divorce suite à une infidélité de son mari avec une autre mannequin argentine, Maria Eugenia Suarez, plus connue sous le nom de China Suarez.

Conséquence, Wanda Nara aurait souhaité s’éloigner de Mauro Icardi en filant à Milan ce week-end mais c’était sans compter sur l’attaquant du PSG qui a lui aussi rejoins la Lombardie pour y retrouver sa femme et tenter de la reconquérir, chose qu’il a fait savoir au travers d’une story sur son compte Instagram. Une tentative qui a échoué puisque le lendemain matin, Wanda Nara a tout simplement publié une photo de sa main sans son alliance car celle-ci étant « mieux sans » a-t-elle fait savoir, laissant entendre donc quelle était à nouveau célibataire.

Selon l’émission argentine « Los Angeles de la Manana », Mauro Icardi aurait menacé de son côté de quitter le PSG, un chantage qui pourrait poser des problèmes financiers à Wanda puisqu’elle est toujours l’agent de son mari et a signé également le contrat qui le lie au PSG. De plus, d’autres acteurs seraient également impliqués dans les affaires du couple, notamment l'acteur Benjamin Vicuña, l’ex-mari de China Suarez et même un joueur du Real Madrid ! Le présentateur de l’émission Angel De Brito aurait savoir que le feuilleton serait évoqué avec d’énormes révélations à venir ce mardi. Affaire à suivre… D’un point de vue sportif, Mauro Icardi est bel est bien dans le groupe du PSG pour affronter Leipzig ce mardi soir même s’il a raté les deux derniers entrainements avec l’accord de son club. Reste à savoir dans quel état sera l’attaquant puisqu’il serait très affecté par la situation a rapporté encore une fois l’émission « Los Angeles de la Manana ».

Malas noticias: van a tener que esperar hasta las 11 #LAM pic.twitter.com/2qBcR26ICf — A N G E L (@AngeldebritoOk) October 19, 2021