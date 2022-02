PSG : très grosse inquiétude pour Messi avant le Real Madrid

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Quand verra-t-on le grand Lionel Messi ? Les supporters du PSG se posent la question et n’ont pas encore trouvé la réponse tant l’attaquant argentin (34 ans) met du temps à s’adapter à sa nouvelle aventure française. En Espagne, on parle déjà d’« échec monumental » en assurant aussi que Messi n’est pas épanoui dans sa nouvelle vie parisienne.

El Confidencial a même dépassé toutes les limites en signant un papier inquiétant à deux semaines du choc contre le Real Madrid en Ligue des champions. On apprend tout un tas d’anecdotes autour du malaise de Messi au PSG. Notamment qu’il en a fait part récemment lors de son dîner à Barcelone avec ses anciens coéquipiers blaugrana.

L’atmosphère et le climat du club ne lui plairaient pas autant qu’au Barça, où sa grande villa et toutes ses commodités lui manquent plus que lui et sa famille ne l’auraient pensé. Plus étrange, la publication espagnole explique également que la crise sportive du FC Barcelone préoccupe grandement Messi. Preuve qu’il n’aurait donc pas encore tout à fait coupé le cordon.

Leo Messi no encuentra la motivación en el Paris Saint-Germainhttps://t.co/uqFCGXBtiL — El Confidencial (@elconfidencial) February 2, 2022