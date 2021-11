PSG : triple bonne nouvelle pour Pochettino avant Manchester City

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Deuxième du groupe A avec 8 points au compteur, le Paris Saint-Germain se déplace ce mercredi sur la pelouse du leader, Manchester City, pour le cinquième match de poule de la Ligue des Champions.

À deux jours de ce choc, l'entraîneur parisien, Mauricio Pochettino, a reçu plusieurs bonnes nouvelles. En effet, Gianluigi Donnarumma, Marquinhos et Presnel Kimpembe, tous absents ce samedi lors de la victoire du PSG face au FC Nantes (3-1), pour le compte de la 14e journée de Ligue 1, ont fait ce lundi leur retour à l'entraînement, selon les informations de RMC Sport. Ces trois joueurs devraient être dans le groupe pour affronter les Citizens.