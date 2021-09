PSG : trois très bonnes nouvelles avant Manchester City

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

C'était plus ou moins annoncé. Et ça se confirme d'heure en heure. Lionel Messi, victime d'un coup au genou face à l'OL dimanche dernier, est bel et bien sur le retour. Forfait à Metz, mercredi soir dernier, puis hier samedi contre Montpellier, la Pulga devrait figurer dans le groupe de Pochettino à l'occasion du match si important de Ligue des Champions mardi soir.

Comme le relate l'equipe, l'Argentin s'est entraîné avec le reste du groupe ce matin. Au même titre que Marco Verratti qui, lui-aussi, devrait réintégrer le groupe. Enfin, et c'est à signaler, le succès des Parisiens, hier contre Montpellier (2-0), s'est obtenu sans dégâts. C'est un groupe presque au complet qui sera donc soumis à Pochettino pour affronter les Citizens au Parc des Princes.