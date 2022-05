PSG - Troyes : les Parisiens mènent à la mi-temps

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Après 45 minutes de jeu, le PSG est rentré aux vestiaires avec un avantage d'un but sur Troyes (2-1). Marquinhos (6e) et Neymar (25e) avaient donnés deux buts d'avance aux Parisiens avant qu'Ike Ugbo (30e) ne réduise l'écart pour l'ESTAC.

Pour résumer Le PSG mène à la mi-temps sur sa pelouse face à Troyes (2-1), en clôture de la 36e journée de Ligue 1. Marquinhos (6e) et Neymar (25e) avaient donnés deux buts d'avance aux Parisiens avant qu'Ike Ugbo (30e) ne réduise l'écart pour l'ESTAC.

Fabien Chorlet

Rédacteur