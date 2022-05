PSG - Troyes : Neymar et Marquinhos seuls satisfactions, Messi et Mbappé décevants, les notes des Parisiens

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé prolongé, un véritable espoir ?

Keylor Navas (4) : Pas vraiment une soirée agréable pour l’ancien du Real Madrid. Fusillé de près par Ugbo après une erreur de Nuno Mendes (30e), trompé d’une panenka par Tardieu après avoir tenté de déstabiliser son adversaire sur le penalty, il n’a pas réussi de parade décisive.

Achraf Hakimi (5) : Pris à plusieurs reprises par le très actif Larouci dans son couloir (4e, 33e), le Marocain a mieux défendu après la pause et s’est un peu plus montré offensivement. Il aurait pu (dû ?) obtenir un penalty après une percussion dans la surface (53e). Mais pas grand chose d’autre à signaler.

Marquinhos (7) : L’un des seuls Parisiens auteur d’une belle prestation ce dimanche. Le Brésilien a ouvert le score de près sur un caviar de Di Maria (6e), a dominé les airs défensivement (13e, 21e) et s’est globalement montré très solide. Il aurait pu s’offrir un doublé en fin de match sur un centre… de Di Maria (84e).

Presnel Kimpembe (4) : Une bonne récupération (10e), un jaillissement autoritaire devant Ugbo (17e) : Kimpembe a commencé cette rencontre sur de bonnes bases. Mais le gaucher a très mal défendu devant Ripart et concédé un penalty indigne de son statut sur un crochet pas si vif (47e). De quoi coûter l’égalisation à Paris. Il aurait pu se rattraper en marquant mais a manqué le cadre de la tête (63e).

Nuno Mendes (4) : Loin au marquage sur une grosse occasion de Palmer Brown (4e), pris de vitesse pour Kaboré (19e), il a ensuite permis à Troyes de revenir sans le match sur une passe plein axe complètement ratée qui a profité à Ugbo (30e). Une belle percussion à mettre à son crédit (39e), mais rien d’autre.

Danilo Pereira (5) : Di Maria a bien défendu dans son couloir droit et son rôle de compensation a été moins utile que d’habitude. Balle au pied, il s’est montré assez neutre, avec une grossière imprécision (69e) et une tête hors cadre (45e+1). Remplacé par Idrissa GUEYE (78e) après un match moyen.

Marco Verratti (5) : Le milieu italien a sauvé son match par quelques récupérations en première période, notamment sur un superbe tacle glissé dans sa surface (19e). Mais pour le reste, il était loin de son niveau habituel en étant plusieurs fois (très) en retard au pressing (64e, 67e) voire imprécis (71e). Remplacé par Georginio WIJNALDUM (78e).

Angel Di Maria (7) : Encore un vrai bon match de l’Argentin. Actif défensivement (38e), il a encore régalé avec sa patte gauche. Sa frappe enroulée repoussée par Moulin (6e) a été suivie d’un amour de centre pour Marquinhos sur l’ouverture du score (6e). Il aurait pu être passeur décisif pour Messi (32e) ou Kimpembe (63e), voire marquer sur corner direct (45e+1). De l’activité à tous les niveaux. Remplacé par Israël GHARBI (89e).

Lionel Messi (4,5) : Une prestation encore très terne de la part de l’Argentin. Pas verni en touchant encore et toujours les montants (37e, 91e), il a oublié ses partenaires sur un excellent ballon de Di Maria (32e), écrasé sa frappe (39e), ou manqué sa conduite (60e). Des imprécisions et une neutralité encore flagrante, même s’il s’est un peu plus montré en fin de match.

Neymar (6,5) : Il y a eu un peu de déchet, des dribbles inutiles et de l’agacement injustifié. Mais le Brésilien s’est montré, a tenté, et a marqué en transformant un penalty sans trembler (25e). Il s’est ensuite vu refuser deux buts pour un hors-jeu (37e) et une faute (57e). Sa dernière frappe n’a pas inquiété Moulin (75e) mais il aura au moins tenté de désorganiser le solide bloc troyen.

Kylian Mbappé (5) : C’est lui qui obtient le penalty transformé par Neymar (25e). Mais le Français a été très discret pour le reste, en se créant une seule occasion franche sur une belle frappe repoussée par Moulin (45e+1). En décrochant ou s’excentrant beaucoup, il s’est souvent retrouvé loin de la zone de vérité. Sa charge sur Palmer Brown a incité l’arbitre a annulé un but de Neymar (57e).

