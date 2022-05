PSG - Troyes : Pochettino pointe du doigt deux joueurs, Messi l'interpelle

Zapping But! Football Club PSG : Di Maria, Navas, l'heure des premiers dossiers mercato

Alors qu’il menait 2-0 après 25 minutes de jeu, le Paris Saint-Germain a été accroché ce dimanche sur sa pelouse par Troyes (2-2), en clôture de la 36e journée de Ligue 1. Après la rencontre, Mauricio Pochettino a regretté les erreurs de Nuno Mendes et Presnel Kimpembe, qui ont provoqué les deux buts de l’ESTAC.

"C'est un manque de chance incroyable pour Messi"

"On a bien commencé le match puis on a commis deux erreurs qui nous coûtent deux buts. Je pense qu'on a quand même plus créé que Troyes. On méritait un peu plus de chance ce soir (dimanche). Il nous a peut-être manqué cette tension de la compétition. L'objectif était de remporter le Championnat, c'est chose faite. Maintenant, il faut respecter la compétition et je pense qu'on l'a fait", a confié l’entraîneur parisien en conférence de presse d’après-match avant de s’exprimer sur Lionel Messi, qui a touché la barre transversale dans le temps additionnel et qui en est à 10 poteaux cette saison. "C'est un manque de chance incroyable. On aurait pu gagner le match sur sa dernière action. Pour un joueur de sa qualité, c'est la seule explication."

Les temps forts de #PSGESTAC ! ⚽️ (2-2) — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 8, 2022

Pour résumer Après le match nul de son équipe face à Troyes (2-2), l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, a regretté les erreurs de Nuno Mendes et Presnel Kimpembe avant de s'exprimer sur Lionel Messi.

Fabien Chorlet

Rédacteur